Жительница Якутии вымораживает гигантские корабли из замерзшей реки. Видео

"Основная сложность - когда начинаешь. Когда первые слои запиливаешь. Мы когда сюда под днища подбирались, получается, ползком залазишь и ползком запиливаешь это все. Это очень сложно , пока не опустились пониже. Потом уже чуть полегче", - рассказывает женщина во время работы.