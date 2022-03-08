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26 минут назад

Жительница Якутии вымораживает гигантские корабли из замерзшей реки. Видео

Александр Кузьмин

Елена Генералова обладательница не совсем женской профессии. Она живет и работает в Якутии, поселке Жатай, где зимой вымораживает суда из заледеневшей реки.

Задача Елены - убрать лед у подводной части буксира, выпилив яму под днищем корабля. Обычно глубина льда достигает двух-трех метров.

"Основная сложность - когда начинаешь. Когда первые слои запиливаешь. Мы когда сюда под днища подбирались, получается, ползком залазишь и ползком запиливаешь это все. Это очень сложно , пока не опустились пониже. Потом уже чуть полегче", - рассказывает женщина во время работы.

По ее словам, проблематично и выносить ледяные кубы, минимальный вес которых 10 килограммов. Особенно в "жаркую" погоду для Якутии - минус 30 градусов.

По сообщениям СМИ, летом женщина работает машинистом крана и наблюдает за судами с высоты.

Общество,Видео,
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