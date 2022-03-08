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1 час назад

В России введут три режима пребывания иностранцев

News.ruNews.ruиещё 4

МВД подготовило законопроект, предусматривающий три режима пребывания иностранных граждан в России. В случае принятия закона режим пребывания для иностранцев не будет ограничен конкретным сроком, пишет ТАСС.

В России введут три режима пребывания иностранцев
Фото: ТАССТАСС

Сейчас документ проходит согласование на межведомственном уровне. По словам начальника ГУ по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой, документ предусматривает краткосрочное, долгосрочное и постоянное проживание иностранцев в РФ. Новшеством является предоставление долгосрочного проживания без конкретного ограничения срока, он будет определяться статусом иностранца.

Например, для студента — это период обучения, для иностранного работника — период осуществления трудовой деятельности, для участника госпрограммы — срок действия соответствующего статуса (пять лет), — сказала Казакова.

Законопроект устанавливает ряд обязанностей для долгосрочно проживающих в России иностранцев. Это обязательное ежегодное медицинское освидетельствование, предоставление в территориальный орган МВД по месту постановки на учёт копии медицинского полиса. В случае неисполнения данных условий гражданин лишается права на долгосрочное пребывание.

Долгосрочное пребывание иностранцам могут предоставить на основании трудовой деятельности, получения образования, статуса члена семьи или близкого родственника гражданина России и другие.

Ранее МВД предложило высылать из России мигрантов, которые нарушили ПДД в пьяном виде, а также за правонарушения коррупционной направленности. Комплексный законопроект уже готов.

Общество,Валентина Казакова,
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