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58 минут назад

Соловьев прокомментировал блокировку каналов на YouTube

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал блокировку своих каналов на YouTube. Об этом он написал в своем Telegram

Соловьев прокомментировал блокировку каналов на YouTube
Фото: Россия 1Россия 1

Несмотря на блокировку аккаунтов, Соловьев пообещал выйти в прямой эфир через несколько часов.

«Выйдем несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google», — заявил он.

Ранее YouTube заблокировал каналы «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков в рекламе. Регулятор заявил, что подобные рекламные сообщения появляются на YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российских юзеров «искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений». После этого Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.

Общество,Владимир Соловьев,Роскомнадзор,Google,
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