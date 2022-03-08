Россияне вспомнили доброжелательность советских милиционеров

«Какие тогда были душевные сотрудники милиции. Мы на мотоциклах мотались по стране: нам помогали, отечески журили, конечно, но помогали. А сейчас при видел полицейского напрягаешься. Желательно их стороной обходить и к ним не обращаться», «Милиционеры были очень доброжелательные, это помню. Всегда можно было подойти и спросить», — прокомментировали юзеры.