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1 час назад

Россияне вспомнили доброжелательность советских милиционеров

МослентаМослента

Архивный снимок, на котором изображен милиционер, помогающий женщине сменить колесо на автомобиле, натолкнул россиян на воспоминания о советских правоохранителях. Фото опубликовали в Facebook-сообществе «Москва – та!»

Россияне вспомнили доброжелательность советских милиционеров
Фото: ТАССТАСС

Многие отметили, что советские милиционеры вызывали у людей уважение и положительные эмоции. Горожане всегда без страха могли обратиться к ним за помощью. Однако в наши дни, признаются москвичи, им уже лишний раз страшно подходить к полицейским, и они предпочитают проходить мимо них.

«Какие тогда были душевные сотрудники милиции. Мы на мотоциклах мотались по стране: нам помогали, отечески журили, конечно, но помогали. А сейчас при видел полицейского напрягаешься. Желательно их стороной обходить и к ним не обращаться», «Милиционеры были очень доброжелательные, это помню. Всегда можно было подойти и спросить», — прокомментировали юзеры.

Ранее, в июле 2021 года, жители Москвы пожалели работающих на жаре людей в форме.

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