В регионах России пройдут праздничные мероприятия в честь 8 Марта

Мероприятия, приуроченные к празднику 8 Марта, пройдут во вторник во всех регионах России. В их числе концерт Симфонического оркестра Московской консерватории, дирижерами которого выступят девушки, выставки об идеале женской красоты; фасады зданий украсят инсталляциями женских портретов, а проезд на транспорте в некоторых городах для женщин сделают бесплатным.

Фото: ТАСС ТАСС

За пульт Симфонического оркестра Московской консерватории встанут дирижеры Ирина Копачева-Куровская, Елизавета Корнеева и Дана Муриева.

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"В этот вечер 8 марта три очаровательные девушки и оркестр подарят слушателям возможность соприкоснуться с шедеврами великой музыки, которые создадут радостное весеннее настроение", - рассказали организаторы.

В программе палитра венгерских, славянских, норвежских, русских танцев Брамса, Дворжака, Грига, Чайковского, Стравинского, Шостаковича, а также увертюра к опере Моцарта и интермеццо и увертюры романтических опер Верди, Масканьи, Пуччини. В честь юбилея Александра Скрябина прозвучит одно из его ранних симфонических произведений - "Мечты".

Праздничные программы к Международному женскому дню также подготовили петербургские учреждения культуры. На Большой сцене Театра имени Ленсовета состоится премьера спектакля-концерта "О любви немало песен сложено..." В Филармонии джазовой музыки Джаз-бэнд Федора Кувайцева представит программу "Мелодии любви", в которую войдут лучшие композиции о любви мировой джазовой музыки первой половины ХХ века.

"Необычным творческим флешмобом отметят первый праздник весны артисты Театра эстрады имени Аркадия Райкина. Обаятельные персонажи музыкально-поэтического спектакля "Увязался М за Ж" порадуют всех встречных дам цветами и сладкими подарками. Дух творческой импровизации и хорошее настроение сможет поймать каждый 8 марта с 13:00 до 14:00 у входа в театр на Большой Конюшенной улице и на Невском проспекте", - рассказали в комитете по культуре.

Праздник в городах России

Кроме того, в Петербурге в честь праздника весны фасады зданий украсят новые световые инсталляции с изображениями женских портретов, созданных знаменитыми художниками XIX-XX веков. Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре, на комплексе Российской национальной библиотеки на Московском проспекте появятся проекции картин "Девушка в футболке" Александра Самохвалова, "Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева, "Девочка с персиками" Валентина Серова и ряда других. На доме 44Б по Шпалерной улице "разместят" портрет Анны Ахматовой авторства Натана Альтмана 1915 года (неподалеку на Воскресенской набережной расположен памятник поэтессе).

Особый световой облик 8 марта приобретет знаменитый символ Петербурга - Дворцовый мост. В честь праздника с 18:50 мск и до полуночи будет включена подсветка в весенних - зеленых и оранжевых - цветах. Накануне Международного женского дня по центру города проехал Весенний трамвай: во время рейса маршрута пассажиркам дарили алые розы.

Власти же Сочи пообещали создать атмосферу праздника даже в условиях антиковидных ограничений.

"Восьмого марта по нашей хорошей традиции проезд в общественном транспорте для женщин сделаем бесплатным", - сказал глава сочи Алексей Копайгородский.

Во Владимире в рамках акции "Вам, любимые" волонтеры поздравят врачей городских больниц. А благодаря акции "Любимые ветераны" поздравления получат женщины-ветераны Великой Отечественной войны.

В Калмыкии для девочек-сирот и девочек, оставшихся без попечения родителей и проживающих в интернатах, к 8 Марта при поддержке предпринимателей подготовили "сундучки красоты для любимых". В них собраны косметика и средства по уходу с учетом возраста юных модниц. Не забудут в этот праздничный весенний день и всех женщин-ветеранов, которых волонтеры поздравят на дому.

По информации комитета культуры Волгоградской области, в волгоградском планетарии 8 марта пройдут научно-познавательная лекция "Женщины в космосе", экскурсионная программа об истории планетария, спектакль-балет "Дюймовочка" по мотивам сказки Андерсена. В Калачёвском филиале краеведческого музея состоится историческое путешествие "Первая женщина в космосе" к 85-летию со дня рождения Валентины Терешковой. Праздничная программа подготовлена во многих музеях, театрах, домах культуры и библиотеках региона, посещение которых с 6 марта возможно без QR-кодов.

Российский этнографический музей проведет в честь праздника эксклюзивные экскурсии об идеале женской красоты в разных культурах и мастер-класс по шерстяной акварели, а в музее железных дорог России посетителям расскажут о женских профессиях в железнодорожной отрасли, а всем гостьям будут дарить цветы.

Праздник отмечается в России официально с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название "Международный день работниц", а с конца 1920-х гг. стал именоваться Международным женским днем. В 1965 году 8 марта было объявлено нерабочим днем и с тех пор остается праздничным выходным.

По данным исследования Росстата "Демографический ежегодник 2021", опубликованного по итогам года, в России на 1 января 2021 года проживают 78,3 млн женщин (53,6% населения).