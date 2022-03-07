Туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов», - написала Догузова.
Она уточнила, что рейсы для возвращения туристов в Россию продолжаются.
«Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений», - добавила руководитель Ростуризма.