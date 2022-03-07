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40 минут назад

Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 3

Туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов», - написала Догузова.

Она уточнила, что рейсы для возвращения туристов в Россию продолжаются.

«Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений», - добавила руководитель Ростуризма.

Общество,Зарина Догузова,Ростуризм,Росавиация,
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