В посольстве РФ прокомментировали сообщения о задержании самолетов в Египте

Пресс-секретарь посольства РФ в Египте Илья Водянов заявил, что все рейсы российских компаний в Египет и из страны проходят в штатном режиме. Любые сообщения СМИ о задержании или арестах тех или иных самолетов не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА «Новости».