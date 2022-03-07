В посольстве РФ прокомментировали сообщения о задержании самолетов в Египте

Пресс-секретарь посольства РФ в Египте Илья Водянов заявил, что все рейсы российских компаний в Египет и из страны проходят в штатном режиме. Любые сообщения СМИ о задержании или арестах тех или иных самолетов не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА «Новости».
«Все рейсы российских авиакомпаний выполняются в штатном режиме. Были незначительные задержки вылетов бортов некоторых авиакомпаний по техническим причинам», - рассказал пресс-секретарь.
Он отметил также, что сообщения на российских и зарубежных медиаресурсах об аресте российских самолетов являются дезинформацией.
«Никакие самолеты [в Египте] не арестовывали и не задерживали. Информация об аресте каких-либо воздушных судов властями Египта не соответствует действительности», - сообщил Водянов.
Ранее сообщалось, что в Россию из Египта вернулся самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 VQ-BKY. На его борту было 236 пассажиров. Задержка рейса была вызвана закрытием воздушного пространства Европы для российских самолетов.