«Что вы тут сидите?»: Михалков раскритиковал «протестующих» звезд

Режиссер Никита Михалков призвал звездных коллег, выступающих против политики российских властей и спецоперации на Украине, покинуть РФ. Он обратился к ним в эфире авторской телепередачи «Бесогон ТВ».
«Что вы до сих пор тут делаете? Езжайте туда, где, как вам кажется, есть правда и справедливость. Отправляйтесь туда, где все настоящие!» - заявил Михалков.
Режиссер считает, что некоторые российские артисты защищают Киев и публично критикуют Кремль, но при этом уезжать из России не собираются. Причина в том, что за рубежом они не смогут зарабатывать деньги.
Ранее Никита Михалков иронично отреагировал на информацию о том, что представители Украины «заочно арестовали» его.
«Если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару», - заявил Михалков.