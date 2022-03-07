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26 минут назад

«Что вы тут сидите?»: Михалков раскритиковал «протестующих» звезд

Елена Прошина

Режиссер Никита Михалков призвал звездных коллег, выступающих против политики российских властей и спецоперации на Украине, покинуть РФ. Он обратился к ним в эфире авторской телепередачи «Бесогон ТВ».

«Что вы тут сидите?»: Михалков раскритиковал «протестующих» звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что вы до сих пор тут делаете? Езжайте туда, где, как вам кажется, есть правда и справедливость. Отправляйтесь туда, где все настоящие!» - заявил Михалков.

Режиссер считает, что некоторые российские артисты защищают Киев и публично критикуют Кремль, но при этом уезжать из России не собираются. Причина в том, что за рубежом они не смогут зарабатывать деньги.

Ранее Никита Михалков иронично отреагировал на информацию о том, что представители Украины «заочно арестовали» его.

«Если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару», - заявил Михалков.

Общество,Ирина Венедиктова,Никита Михалков,
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