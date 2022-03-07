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32 минуты назад

Рогозин напомнил Западу о роли России в мире с помощью стихотворения Александра Блока

Елена Прошина

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин записал видео, где с чувством продекламировал стихотворение знаменитого поэта Александра Блока «Скифы». Об этом пишет РИА «Новости».

Рогозин напомнил Западу о роли России в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!», - заявил Рогозин.

Агентство напоминает, что в своей оде Александр Блок рассказывает об особой роли России в системе международной безопасности. Она стоит как «щит между двух враждебных рас» - между западными и восточными государствами.

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Поэт желает мира, сообщает, что страна не будет воевать по воле и за интересы Старого Света, но если понадобится - всегда даст отпор, сможет защитить себя.

«Придите к нам! От ужасов войны / Придите в мирные объятья! / Пока не поздно — старый меч в ножны, / Товарищи! Мы станем — братья! А если нет, — нам нечего терять, / И нам доступно вероломство!», - сказал Дмитрий Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что РФ в ответ на американские санкции приостановит поставки ракетных двигателей в США. Кроме того, российские специалисты прекратят обслуживание уже имеющихся у Америки 24 двигателей РД-180. Глава корпорации предложил зарубежным коллегам «летать в космос на своих метлах».

Общество,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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