Назван способ снижения количества спам-звонков от роботов

Для рекламы своих услуг компании часто используют сервис обзвона людей. Современные технологии позволяют автоматизировать этот процесс – с потенциальными заказчиками общается робот по установленному алгоритму. Но многие люди недовольны звонками, которые не несут для них пользы и отвлекают от дел. Эксперт по информационной безопасности Олег Седов рассказал радио Sputnik, как сократить количество такой рекламы.

Обзвон вероятных будущих клиентов производится на основании данных из баз, куда номера попадают в том числе по инициативе самих людей. Например, они оставляют свои контактные данные при регистрации на сайтах в интернете. Эти списки номеров легко оказываются у рекламщиков, из-за легкомысленного отношения к конфиденциальности данных клиентов.

«Если вы добровольно где-то оставляете свой номер телефона, это вовсе не означает, что вы добровольно даете согласие на то, чтобы вам досаждали назойливыми телефонными звонками по этому номеру», – отметил эксперт.

Он добавил, что поставщики услуг игнорируют это и начинают рекламную осаду в виде сообщений и звонков. Специалист считает, что полностью избавиться от рекламных звонков от роботов не получится. Но снизить их количество можно благодаря алгоритму работы автоматического спама.

«Роботы делают холодный обзвон, то есть набирают случайные номера. Чтобы снизить количество звонков, достаточно перестать отвечать на вызовы с незнакомых номеров», – посоветовал Олег Седов.

Он объяснил, что если номер не отвечает, то робот отмечает этот контакт как неактуальный и больше не будет звонить.