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2 часа назад

Умер актер из фильма «Формула любви» Александр Куломзин

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Скончался актер, танцор и хореограф Александр Куломзин, который стал известным после роли второго плана в ленте «Формула любви» режиссера Марка Захарова. Артисту было 65 лет.

Умер актер из фильма «Формула любви»
Фото: кадр из фильма «Формула любви»кадр из фильма «Формула любви»

Уточняется, что артист ушел из жизни в конце февраля, но о его смерти сообщили только сейчас, передает «Российская газета».

Умер актер из «Бригады»

Александр Куломзин родился 27 ноября 1956 года. В 1978-м окончил Московское академическое хореографическое училище. В 80-90-е годы был артистом балета Московского государственного театра оперетты, потом преподавал.

Дебют Куломзина в кино состоялся в 1982 году, когда он исполнил роль в «Празднике оперетты». В 1986 году актер сыграл слугу Урбана в телеадаптации «Валенсианской вдовы».

Общество,Марк Захаров,
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