Россияне вспомнили взлет цен после развала СССР

«Это правда, что при развале цены возросли в десятки раз? Как думаете, с чем это было связано? И как вы вообще выживали после этого?» — поинтересовалась женщина.

«Люди разворачивались и уходили в шоке (из магазинов). Потом привыкли», «Я помню, как ходил и удивлялся ценам», «Да, так и было. Но как-то справились», — написали пользователи.

Один из юзеров уточнил, что полки не были пустыми — в магазинах появилось много товаров, но денег на них у среднестатистического человека не было. Однако нашлись те, кто нашел в 90-х что-то хорошее: по мнению комментаторов, в сложные годы у людей не исчезли достоинство и вера в светлое будущее.