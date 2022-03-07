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1 час назад

Россияне вспомнили взлет цен после развала СССР

МослентаМослента

Россияне вспомнили многократный взлет цен после развала СССР. Об этом они рассказали в Facebook-группе «Реальная жизнь Перово Новогиреево Ивановское Вешняки».

Россияне вспомнили взлет цен после развала СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор поста спросила, кто из подписчиков группы застал указанную эпоху.

«Это правда, что при развале цены возросли в десятки раз? Как думаете, с чем это было связано? И как вы вообще выживали после этого?» — поинтересовалась женщина.

В комментариях многие откликнулись и подтвердили, что рост цен был критическим.

«Люди разворачивались и уходили в шоке (из магазинов). Потом привыкли», «Я помню, как ходил и удивлялся ценам», «Да, так и было. Но как-то справились», — написали пользователи.

Один из юзеров уточнил, что полки не были пустыми — в магазинах появилось много товаров, но денег на них у среднестатистического человека не было. Однако нашлись те, кто нашел в 90-х что-то хорошее: по мнению комментаторов, в сложные годы у людей не исчезли достоинство и вера в светлое будущее.

«Кушали без разносолов и полуфабрикатов, но с голоду не пухли. На масочки-массажики не ходили, но себя соблюдали», — заключили в комментариях.

Ранее некоторые россияне признались в ностальгии по 90-м годам.

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