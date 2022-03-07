Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

По словам юриста HeadHunter, эксперта по трудовому праву Татьяны Нечаевой, перенос выходных дней был сделан для рационального использования нерабочих праздничных дней. На этой неделе россияне будут отдыхать в понедельник и вторник, 7 и 8 марта. При этом на работу надо будет выходить с 9 по 11 марта. Юрист добавила, что следующие длинные выходные ждут россиян в мае. Нерабочими днями станут там 1–3 и 7–10 мая.