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43 минуты назад

Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя

Москва24Москва24

Укороченная рабочая неделя ждет жителей России. Это связано с празднованием Международного женского дня, пишет РИА Новости. Предыдущая неделя была шестидневной.

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам юриста HeadHunter, эксперта по трудовому праву Татьяны Нечаевой, перенос выходных дней был сделан для рационального использования нерабочих праздничных дней. На этой неделе россияне будут отдыхать в понедельник и вторник, 7 и 8 марта. При этом на работу надо будет выходить с 9 по 11 марта. Юрист добавила, что следующие длинные выходные ждут россиян в мае. Нерабочими днями станут там 1–3 и 7–10 мая.

Ранее стало известно, какую сумму россияне планируют потратить на поздравления к 8 Марта. По данным аналитиков, молодые люди до 24 лет рассчитывают в среднем израсходовать на цветы 2 700 рублей, а на подарки – 4 300 рублей. Вместе с тем граждане в возрасте 35–44 лет выделяют на эти цели 3 000 и 4 000 соответственно.

Общество,Татьяна Нечаева,
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