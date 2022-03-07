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1 час назад

Гинцбург анонсировал cкорую регистрацию назальной вакцины от коронавируса

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о процедуре регистрации назальной вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Гинцбург анонсировал cкорую регистрацию назальной вакцины от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава центра Гамалеи анонсировал cкорую регистрацию назальной вакцины от COVID-19 и допустил, что это может произойти раньше установленного Минздравом срока — 17 марта.

«То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше», — подчеркнул Гинцбург.

Общество,Александр Гинцбург,
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