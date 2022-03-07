Гинцбург анонсировал cкорую регистрацию назальной вакцины от COVID

«То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше», — подчеркнул Гинцбург.