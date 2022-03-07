В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
52 минуты назад

Великий пост начался у православных христиан

Москва24Москва24

Великий пост начался у православных христиан с понедельника, 7 марта. В этом году он продлится до 23 апреля. Верующие в это время стараются ограничивать себя в пище, увеселениях и вредных привычках.

Великий пост начался у православных христиан
Фото: Москва 24Москва 24

Кроме того, христиане также уделяют пристальное внимание духовной жизни. Общая длительность Великого поста составляет почти 50 дней. Он завершится Пасхой, днем Воскресения Христова – 24 апреля. Великий пост является строгим.

На его протяжении верующие могут есть рыбу только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. При этом в Лазареву субботу разрешается рыбная икра. В первый день поста Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершит традиционное богослужение. Он начнет читать канон Андрея Критского, который открывают в первые четыре дня Великого поста и в среду на пятой неделе.

Ранее в Госдуме приняли решение создать рабочую группу, в задачи которой будет входить совершенствование законодательства в сфере защиты христианских ценностей. В ее состав вошли представители всех фракций.

Общество,Патриарх Кирилл,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители