Великий пост начался у православных христиан с понедельника, 7 марта. В этом году он продлится до 23 апреля. Верующие в это время стараются ограничивать себя в пище, увеселениях и вредных привычках.

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Кроме того, христиане также уделяют пристальное внимание духовной жизни. Общая длительность Великого поста составляет почти 50 дней. Он завершится Пасхой, днем Воскресения Христова – 24 апреля. Великий пост является строгим.

На его протяжении верующие могут есть рыбу только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. При этом в Лазареву субботу разрешается рыбная икра. В первый день поста Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершит традиционное богослужение. Он начнет читать канон Андрея Критского, который открывают в первые четыре дня Великого поста и в среду на пятой неделе.