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8 минут назад

Netflix приостанавливает работу на территории России

Елена Прошина

Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу на территории России, сообщает Variety со ссылкой на заявление представителя компании.

Netflix приостанавливает работу на территории России
Фото: ReutersReuters

Причиной называются события вокруг Украины.

«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», — приводит журнал слова представителя Netflix.

По его словам, соответствующее решение принято на фоне обострения ситуации на Украине.

Ранее компания приняла решение не транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства России. Роскомнадзор внес Netflix, локализованный в России, в реестр аудиовизуальных сервисов с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки 28 декабря.

Кроме того, российские подписчики сервиса жаловались, что не могут продлить подписку на Netflix на март.

Напомним, на днях медиасервис Megogo полностью прекращает работу в России. Ранее Megogo несколько дней не был доступен на территории России из-за технических сложностей.

Общество,Netflix,Роскомнадзор,
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