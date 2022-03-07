Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу на территории России, сообщает Variety со ссылкой на заявление представителя компании.

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Причиной называются события вокруг Украины.

«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», — приводит журнал слова представителя Netflix.

По его словам, соответствующее решение принято на фоне обострения ситуации на Украине.

Ранее компания приняла решение не транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства России. Роскомнадзор внес Netflix, локализованный в России, в реестр аудиовизуальных сервисов с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки 28 декабря.

Кроме того, российские подписчики сервиса жаловались, что не могут продлить подписку на Netflix на март.