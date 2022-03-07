В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
2 часа назад

Инфекционист оценил сроки завершения пандемии коронавируса

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии коронавируса. Он заявил в беседе с ТАСС, что она уйдет не раньше, чем через два-три года, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет.

Инфекционист оценил сроки завершения пандемии коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как понять, что она ушла — когда не будут поступать в больницы люди с летальными исходами. Это два-три года, не раньше. Сформируется полноценный иммунитет и будет адаптироваться к этому вирусу полностью», — подчеркнул врач.

Тимаков указал, что в России ситуация с COVID-19 стабилизируется, несмотря на то, что пандемия не завершилась, в настоящее время нет нагрузки на систему здравоохранения. Он выразил мнение, что коронавирус никуда не уйдет.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что наиболее частым последствием перенесенного коронавируса является «туман в мозгу». Кроме того, наблюдается сильная физическая слабость, вялость, потеря жизненных сил.

Общество,Владимир Болибок,Евгений Тимаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители