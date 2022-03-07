В Махачкале откроется первый международный женский экономический форум

"Первый в Дагестане международный женский экономический форум пройдет 7-9 марта в Махачкале, Каспийске и Дербенте. Мы ожидаем многих предпринимателей из разных регионов и стран, представителей исполнительной власти и общественных организаций. Для участия в форуме зарегистрировались представители 47 регионов России, а также ОАЭ, Турции, Ирана, Азербайджана и ряда других стран. Форум станет ключевой площадкой для обсуждения национальных проектов "Демография", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказала Тагибова-Ричинская.