В Махачкале откроется первый международный женский экономический форум

Международный женский экономический форум открывается в понедельник в Махачкале, в нем примут участие представители 47 регионов РФ и ряда стран, сообщила ТАСС председатель дагестанского регионального отделения "Опоры России", депутат Народного Собрания Дагестана Зульгимар Тагибова-Ричинская.
"Первый в Дагестане международный женский экономический форум пройдет 7-9 марта в Махачкале, Каспийске и Дербенте. Мы ожидаем многих предпринимателей из разных регионов и стран, представителей исполнительной власти и общественных организаций. Для участия в форуме зарегистрировались представители 47 регионов России, а также ОАЭ, Турции, Ирана, Азербайджана и ряда других стран. Форум станет ключевой площадкой для обсуждения национальных проектов "Демография", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказала Тагибова-Ричинская.
В понедельник пройдет пленарное заседание, дискуссии по предпринимательству, развитию туризма и креативных индустрий, АПК и сельских территорий, роли женщин в проектах экономического развития регионов. Запланированы выездные сессии в Дербенте и Казбековском районе Дагестане, где расположена одна из основных достопримечательностей республики - Сулакский каньон. Для участников форума запланирована экскурсионная программа.
Форум организован комитетом по развитию женского предпринимательства республиканского отделения "Опоры России" и женским предпринимательским сообществом Дагестана. Его работа продлится до 9 марта.
По словам Тагибовой-Ричинской, форум пройдет с соблюдением норм эпидбезопасности, принять участие в очном формате сможет ограниченное число людей по приглашениям, для остальных будут онлайн-трансляции.
"Форум был запланирован три месяца назад, - сказала она. - Проведение женского экономического форума - это новые точки роста, партнерские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов, взаимодействие и укрепление дружбы народов", - отметила собеседница агентства.