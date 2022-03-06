Главный дирижер Большого театра Сохиев покинул свой пост

«Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями. Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому. Меня вынуждают выбрать одного певца вместо другого. Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где запрещена русская музыка <...> Мы, музыканты, являемся послами мира. Вместо того, чтобы использовать нас и нашу музыку для объединения наций и людей, в Европе нас пытаются разделить и подвергают остракизму», — заявил дирижер.