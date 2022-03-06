Главный дирижер Большого театра Сохиев покинул свой пост

Музыкальный руководитель и главный дирижер Государственного академического Большого театра России Туган Сохиев покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.
«Мне очень жаль, его уход - это очень серьезная проблема для Большого театра. Как будет складываться дальше ситуация, непонятно», — сказал гендиректор.
Согласно объяснению самого Сохиева, приведенного в его письме на ClassicalMusicNews, «в Европе сегодня его вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому». Музыкант также подчеркнул, что никогда не поддерживал никакие конфликты и не приемлет их в любых формах и проявлениях.
«Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями. Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому. Меня вынуждают выбрать одного певца вместо другого. Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где запрещена русская музыка <...> Мы, музыканты, являемся послами мира. Вместо того, чтобы использовать нас и нашу музыку для объединения наций и людей, в Европе нас пытаются разделить и подвергают остракизму», — заявил дирижер.
Ранее художественный руководитель Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис сообщил, что покидает свой пост. Директор театра Александр Стульнев подтвердил его уход.