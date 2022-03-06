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25 минут назад

Главный дирижер Большого театра Сохиев покинул свой пост

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Музыкальный руководитель и главный дирижер Государственного академического Большого театра России Туган Сохиев покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.

Главный дирижер Большого театра Сохиев покинул свой пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне очень жаль, его уход - это очень серьезная проблема для Большого театра. Как будет складываться дальше ситуация, непонятно», — сказал гендиректор.

Согласно объяснению самого Сохиева, приведенного в его письме на ClassicalMusicNews, «в Европе сегодня его вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому». Музыкант также подчеркнул, что никогда не поддерживал никакие конфликты и не приемлет их в любых формах и проявлениях.

«Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями. Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому. Меня вынуждают выбрать одного певца вместо другого. Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где запрещена русская музыка <...> Мы, музыканты, являемся послами мира. Вместо того, чтобы использовать нас и нашу музыку для объединения наций и людей, в Европе нас пытаются разделить и подвергают остракизму», — заявил дирижер.

Ранее художественный руководитель Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис сообщил, что покидает свой пост. Директор театра Александр Стульнев подтвердил его уход.

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