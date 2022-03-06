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57 минут назад

Москвичей ждет «арктический мешок холода»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в среду Москва окажется в «арктическом мешке холода», за которым последует мощное потепление. Об этом пишет РИА «Новости».

Москвичей ждет «арктический мешок холода»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Произойдет так называемое "ультраполярное вторжение", которое в аккурат начнется в международный женский день, когда в условиях скоротечных зарядов снега и промозглого северо-восточного ветра, усугубляющего ощущение стужи, ночная температура понизится до минус 6-11, днем не выше минус 3-8», - рассказал Тишковец.

Он добавил, что погода продолжит ухудшаться, температура существенно понизится.

«Начиная со среды и до пятницы включительно, регион окажется в арктическом мешке холода с температурным фоном на 7-10 градусов ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям середины зимы. Под утро ударят январские морозы до минус 13-18, днем всего лишь минус 5-10», - уточнил синоптик.

По его словам, холодная погода продлится в течение считанных дней. К выходным потеплеет, температура вернется к климатической норме. А затем снова станет аномальной.

«Во второй половине текущего месяца в темное время суток столбики термометров будут колебаться около 0, а в разгар дня, подогреваемые активным мартовским солнцем, станут подниматься до плюс 5-10. Такое тепло будет опережать климатический календарь на целых 2 недели», - добавил Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ранее, что во многих российских регионах ожидается аномальное похолодание. В частности, морозы придут в Москву, Санкт-Петербург, затронут Поволжье. Температурная аномалия будет ниже нормы на 7-12 градусов.

Общество,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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