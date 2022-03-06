Путин подписал закон об ужесточении наказания за педофилию

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий наказание за педофилию и ее укрывательство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Изменения внесены в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Они вводят отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.

Помимо этого ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей - до 1 года.

Также ужесточается уголовная ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ. Более серьезно будут наказывать и тех, кто действовал в составе группы или по предварительному сговору. Наказание за это составит лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.