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7 минут назад

Путин подписал закон об ужесточении наказания за педофилию

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий наказание за педофилию и ее укрывательство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ужесточении наказания за педофилию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменения внесены в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Они вводят отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.

Помимо этого ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей - до 1 года.

Также ужесточается уголовная ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ. Более серьезно будут наказывать и тех, кто действовал в составе группы или по предварительному сговору. Наказание за это составит лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

В январе 2022 года Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Он вступил в силу в феврале.

Общество,Владимир Путин,
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