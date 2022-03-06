"Радио Свобода" прекратило вещание на территории России

Радиостанция "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" приняла решение приостановить работу и радиовещание на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление издания.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС, а полиция усилила давление на его журналистов", - указано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к британскому телеканалу "Би-би-си" и сайту "Радио Свобода". Отмечается, что ограничение произошло в связи с регламентом блокировки сайтов, в которых содержатся "призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях". В сообщении Роскомандзора говорится, что указанным СМИ отключили доступ к информационным ресурсам по требованию Генеральной прокуратуры России.