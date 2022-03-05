В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
2 часа назад

Егерь из Ленобласти спас двух замерзающих медвежат. Видео

Александр Кузьмин

Егерь из Ленинградской области спас двух медвежат, маму которых застрелили браконьеры. Малышей отправили в Центр реабилитации медвежат-сирот в Тверской области. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как рассказали в региональном комитете по животному миру, 2 марта егерь Ленинградского общества Охотников и Рыболовов обнаружил следы волочения возле деревни Хвашно Лужского района Ленобласти. Пройдя по следам, он обнаружил место забоя медведя и следы, ведущие на территорию Новгородской области. О добыче животного мужчина сообщил в Комитет по животному миру Ленобласти и из коллегам из Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области. На место была вызвана следственная группа.

На следующий день егерь вновь посетил это место. Уже повернув обратно, он услышал слабый писк. В берлоге от обнаружил двух медвежат.

На место прибыли специалисты Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, медвежат достали из берлоги, отогрели и передали в центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Общество,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители