Егерь из Ленобласти спас двух замерзающих медвежат. Видео

Егерь из Ленинградской области спас двух медвежат, маму которых застрелили браконьеры. Малышей отправили в Центр реабилитации медвежат-сирот в Тверской области. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как рассказали в региональном комитете по животному миру, 2 марта егерь Ленинградского общества Охотников и Рыболовов обнаружил следы волочения возле деревни Хвашно Лужского района Ленобласти. Пройдя по следам, он обнаружил место забоя медведя и следы, ведущие на территорию Новгородской области. О добыче животного мужчина сообщил в Комитет по животному миру Ленобласти и из коллегам из Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области. На место была вызвана следственная группа.

На следующий день егерь вновь посетил это место. Уже повернув обратно, он услышал слабый писк. В берлоге от обнаружил двух медвежат.