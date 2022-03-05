Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения и коллективном иммунитете. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
По ее словам, COVID-19 станет управляемым только в случае массовой вакцинации населения и коллективного иммунитета.
«А значит, может быть прогнозируемым, а значит, количество заболевших будет невелико», — отметила Лысенко.
Ранее вирусологи обнаружили, что COVID-19 может влиять на фигуру. По их словам, в некоторых случаях люди могут быстро терять мышечную массу.