Еще одна российская компания отменила рейсы за границу

Авиакомпания «Победа» объявила о приостановке полетов за рубеж с 8 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Отмечается, что приостановка международных рейсов выполняется в соответствии с рекомендацией Росавиации и продлится «до конца зимнего расписания полетов».

Лоукостер пообещал осуществить полный возврат стоимости билетов за отмененные рейсы.

Клиенты с билетами в две стороны с возвратом в РФ после 8 марта перестанут приниматься на международные рейсы уже с 6 марта. Те, кто купил авиабилет за границу в одну сторону, смогут улететь до 8 марта.

Ранее о приостановке международных полетов объявила авиакомпания «Аэрофлот».

«Уральские авиалинии» сообщили, что до 26 марта отменяют рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан.

S7 отменила полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд и Южную Корею.