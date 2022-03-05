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1 час назад

«Победа» приостановила полеты за рубеж

Елена Прошина

Авиакомпания «Победа» объявила о приостановке полетов за рубеж с 8 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Еще одна российская компания отменила рейсы за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что приостановка международных рейсов выполняется в соответствии с рекомендацией Росавиации и продлится «до конца зимнего расписания полетов».

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Лоукостер пообещал осуществить полный возврат стоимости билетов за отмененные рейсы.

Клиенты с билетами в две стороны с возвратом в РФ после 8 марта перестанут приниматься на международные рейсы уже с 6 марта. Те, кто купил авиабилет за границу в одну сторону, смогут улететь до 8 марта.

Ранее о приостановке международных полетов объявила авиакомпания «Аэрофлот».

«Уральские авиалинии» сообщили, что до 26 марта отменяют рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан.

S7 отменила полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд и Южную Корею.

Ранее Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта в связи с риском задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний.

Общество,Уральские авиалинии,АК S7,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,Росавиация,
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