Еще одна российская компания отменила рейсы за границу

Авиакомпания «Победа» объявила о приостановке полетов за рубеж с 8 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что приостановка международных рейсов выполняется в соответствии с рекомендацией Росавиации и продлится «до конца зимнего расписания полетов».
Лоукостер пообещал осуществить полный возврат стоимости билетов за отмененные рейсы.
Клиенты с билетами в две стороны с возвратом в РФ после 8 марта перестанут приниматься на международные рейсы уже с 6 марта. Те, кто купил авиабилет за границу в одну сторону, смогут улететь до 8 марта.
Ранее о приостановке международных полетов объявила авиакомпания «Аэрофлот».
«Уральские авиалинии» сообщили, что до 26 марта отменяют рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан.
S7 отменила полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд и Южную Корею.
Ранее Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта в связи с риском задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний.