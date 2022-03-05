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8 минут назад

Симоньян предложила национализировать IKEA

Елена Прошина

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1», фрагмент из которого она опубликовала у себя в Instagram-аккаунте, предложила национализировать склады и магазины нидерландской производственно-розничной торговой группа IKEA. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы россияне не остались без источника дохода.

Симоньян предложила национализировать IKEA
Фото: InstagramInstagram

«А чего мы не национализируем просто эту IKEA: все эти склады, все эти магазины? Там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы. Мы опять будем думать, что для этого закон надо принимать?» — сказала Симоньян.

Ранее стало известно, что компания IKEA временно приостановила работу своих магазинов на территории России 4 марта. Данное решение связано с бойкотом зарубежными компаниями рынка РФ после начала ею военной спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины.

IKEA покидает Россию: названа дата закрытия магазинов

Общество,Маргарита Симоньян,Ikea,
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