Симоньян предложила национализировать IKEA

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1», фрагмент из которого она опубликовала у себя в Instagram-аккаунте, предложила национализировать склады и магазины нидерландской производственно-розничной торговой группа IKEA. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы россияне не остались без источника дохода.
«А чего мы не национализируем просто эту IKEA: все эти склады, все эти магазины? Там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы. Мы опять будем думать, что для этого закон надо принимать?» — сказала Симоньян.
Ранее стало известно, что компания IKEA временно приостановила работу своих магазинов на территории России 4 марта. Данное решение связано с бойкотом зарубежными компаниями рынка РФ после начала ею военной спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины.