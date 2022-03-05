Симоньян предложила национализировать IKEA

«А чего мы не национализируем просто эту IKEA: все эти склады, все эти магазины? Там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы. Мы опять будем думать, что для этого закон надо принимать?» — сказала Симоньян.