Жители села в Севастополе живут без моста через реку. Видео

Жителям села Верхнесадовое в Севастополе из-за разрушенного моста приходится перебираться через реку своими силами, используя самодельную переправу.
О том, как какие препятствия теперь встают на пути следования до пункта назначения, жители села рассказали Ruptly в среду, 23 февраля.
"Хожу на работу каждый день, очень тяжело. В обход ходить два с половиной километра. А по мосту самодельному [ходить] - боимся сорваться", - поделилась опасениями Надежда Федорец.
По словам местного жителя Михаил Шишкича, мост был уничтожен ливневым паводком в июле 2021 года, что "создало огромные проблемы для проживающих людей в данном месте".