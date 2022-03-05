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39 минут назад

Жители села в Севастополе живут без моста через реку. Видео

Александр Кузьмин

Жителям села Верхнесадовое в Севастополе из-за разрушенного моста приходится перебираться через реку своими силами, используя самодельную переправу.

О том, как какие препятствия теперь встают на пути следования до пункта назначения, жители села рассказали Ruptly в среду, 23 февраля.

"Хожу на работу каждый день, очень тяжело. В обход ходить два с половиной километра. А по мосту самодельному [ходить] - боимся сорваться", - поделилась опасениями Надежда Федорец.

По словам местного жителя Михаил Шишкича, мост был уничтожен ливневым паводком в июле 2021 года, что "создало огромные проблемы для проживающих людей в данном месте".

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