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26 минут назад

Компания Danone опровергла свой уход с российского рынка

Вероника Полынина

В компании Danone заявили, что не собираются уходить с российского рынка, передает РИА «Новости».

Компания Danone опровергла свой уход с российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», - заявили в пресс-службе компании.

В Danone добавили, что главными приоритетами компании в России на данный момент являются безопасность людей и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Компания продолжит обеспечивать потребителей необходимыми для них продуктами питания.

Французская Danone – один из крупнейших производителей молочной продукции в мире. В группу Danone в России входят 16 предприятий, компании принадлежат бренды «Активиа», «Простоквашино», «Тёма» и «Растишка», «Малютка», Evian и др.

Ранее в СМИ и соцсетях появился список иностранных компаний, якобы прекращающих работу в России на фоне спецоперации на Украине, среди которых оказалась и Danone.

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