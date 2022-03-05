Компания Danone опровергла свой уход с российского рынка

В компании Danone заявили, что не собираются уходить с российского рынка, передает РИА «Новости».

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«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», - заявили в пресс-службе компании.

В Danone добавили, что главными приоритетами компании в России на данный момент являются безопасность людей и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Компания продолжит обеспечивать потребителей необходимыми для них продуктами питания.

Французская Danone – один из крупнейших производителей молочной продукции в мире. В группу Danone в России входят 16 предприятий, компании принадлежат бренды «Активиа», «Простоквашино», «Тёма» и «Растишка», «Малютка», Evian и др.