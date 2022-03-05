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1 час назад

Чернышенко поручил создать российский аналог Booking.com

ТАССТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания российского аналога Booking.com. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

Чернышенко поручил создать российский аналог Booking.com
Фото: ТАССТАСС

"В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей. Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм", - сказал Чернышенко.

Осуществляемая в России цифровизация всей туристической отрасли должна затронуть и удобные сервисы для путешествующих россиян. В текущей ситуации на первый план выходят отечественные IT-разработки и компании, способные агрегировать всю информацию об отелях и создать удобный сервис для туристов, подчеркнул вице-премьер.

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране. Согласно информации на сайте Booking.com, в сервисе теперь нельзя забронировать любые объекты размещения внутри страны. При попытке выбрать отель в России появляется оповещение об отсутствии вариантов, соответствующих критериям поиска. В целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.

Общество,Дмитрий Чернышенко,Ростуризм,
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