Чернышенко поручил создать российский аналог Booking.com

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания российского аналога Booking.com. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

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"В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей. Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм", - сказал Чернышенко.

Осуществляемая в России цифровизация всей туристической отрасли должна затронуть и удобные сервисы для путешествующих россиян. В текущей ситуации на первый план выходят отечественные IT-разработки и компании, способные агрегировать всю информацию об отелях и создать удобный сервис для туристов, подчеркнул вице-премьер.