Семья из Петербурга путешествует по стране в доме на колесах. Видео

"Первая наша поездка именно в этом автодоме, она была на север, Мурманскую область, мы две недели там ездили по Хибинам, по Териберке, то есть, это была такая проверка на автономность и вообще нам нужно было понять, как поведет себя наш караван", - поделилась женщина.