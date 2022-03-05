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1 час назад

Семья из Петербурга путешествует по стране в доме на колесах. Видео

Александр Кузьмин

Семья Шотиных из Санкт-Петербурга продала квартиру и купила автодом для путешествий по России. О своем необычном образе жизни, его достоинствах и трудностях семья рассказала Ruptly.

Эльма и Виктор Шотины и их сыновья Алексей и Юрий начали путешествие по стране с поездки в Мурманскую область.

"Первая наша поездка именно в этом автодоме, она была на север, Мурманскую область, мы две недели там ездили по Хибинам, по Териберке, то есть, это была такая проверка на автономность и вообще нам нужно было понять, как поведет себя наш караван", - поделилась женщина.

На данный момент Шотины остановились в Дагестане, первоначально намереваясь провести в республике две недели, однако решили остаться на несколько месяцев.

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