На льду Финского залива заметили нескольких новорожденных тюленят. Видео

На льду Финского залива на территории Петербурга и Ленинградской области появилось множество новорожденных тюленят. Малышей засняли экипажи судов, идущих по фарватерам залива. Об этом передает "Петербургский дневник".

Самки выползают на лед перед родами, а после остаются с малышами, чтобы они смогли адаптироваться и приспособиться к жизни до того, как растает лед. Морякам удалось сделать несколько видео, запечатлев мам с тюленятами.

«Несмотря на печальные события в мире людей, на Финском заливе сейчас в самом разгаре праздник рождения новых тюленят! Благодарим за редкие кадры судовые экипажи, двигающиеся по фарватерам залива», – сказано в сообщении Фонда друзей балтийской нерпы.

На кадрах можно заметить, что рядом с тюленями появились кровяные следы. В Фонде пояснили, что это следы родовой деятельности, с животными все в порядке.