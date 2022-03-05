«Аэрофлот» приостановит все международные рейсы с 8 марта

«Аэрофлот» с 8 марта временно приостанавливает выполнение всех международных рейсов «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

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В пресс-релизе подчеркивается, что ограничения также коснутся международных направлений авиакомпаний «Россия» и «Аврора».

«Для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров, «Аэрофлот», начиная с 6 марта (00:00 мск), прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полета с обратным участком в Россию в период после 8 марта», - пояснили в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета в любое время до конца 2022 года или переоформить их без штрафов на другой маршрут.

Находящиеся за рубежом пассажирам, имеющим на руках авиабилеты в две стороны полета, в компании рекомендовали «обратиться к перевозчику за переоформлением обратного сегмента в Россию» до момента прекращения авиасообщения.

«Аэрофлот» продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны. Также продолжаются полеты в/из Минска (Белоруссия)», - говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, включающие блокировку ЦБ и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.