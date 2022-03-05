Иммунолог допустил новый виток заболеваемости COVID

Несмотря на то, что сейчас в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, есть риск нового всплеска. Об этом «Известиям» заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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По его словам, ключевыми месяцами станут март и апрель. При этом в Москве больше половины случаев уже составляет штамм BA.2 и существует риск, что спад заболеваемости остановится и даже возможен новый рост.

«Конечно, на уровень коллективного иммунитета сильно влияет вакцинация. У нас эта компания, к сожалению, оказалась провальной. И для улучшения ситуации лучше всего использовать это время спада для ревакцинации», - заметил иммунолог.

Николай Крючков выразил уверенность, что общую картину по заболеваемости коронавирусом способно улучшить поднятие уровня коллективного иммунитета до 90% среди людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба на 5 марта, в России за последние сутки с коронавирусом госпитализировали 9 295 человек, что на 5,6% меньше показателей предыдущего дня. Всего в стране за 24 часа было выявлено 86 769 новых случаев заражения. Выздоровели за это время 155 725 пациентов, а умерли 750 человек.