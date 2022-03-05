Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков отреагировал на информацию о том, что суд Украины заочно арестовал его. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, Михалкова удивила формулировка основания для ареста, которую озвучила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По его словам, сложно предположить, будто он может повлиять на такие глобальные процессы.
«Если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару», - заявил Михалков.
Режиссер также вспомнил историю и провел параллели с действиями фашистской Германии.
«Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», - отметил Михалков.
Ранее генпрокурор Украины заявила, что суд заочно арестовал Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Она также добавила, что запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.