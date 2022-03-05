Цветочный патруль на улицах Краснодара попал на видео

В преддверии Международного женского дня на улицы Краснодара вышел цветочный патруль. Автоинспекторы поздравляют женщин-водителей с наступающим 8 Марта и дарят им букеты тюльпанов. Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара», опубликовавший соответствующее видео.

Аналогичная акция под названием «Цветы для автоледи» состоялась и на московских улицах. Сотрудники столичного ГИБДД останавливали машины, которыми управляли представительницы прекрасного пола, и вручали им цветы. В ней также принял участие лидер музыкальной группы «Руки вверх» Сергей Жуков.