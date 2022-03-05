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35 минут назад

СМИ: режим закрытия неба на юге России продлили до 14 марта

Елена Прошина

Ограничения на использование воздушного пространства на юге России в связи с ситуацией на Украине продлены до 14 марта. Об этом сообщили в компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортом Краснодара.

СМИ: режим закрытия неба на юге России продлили до 14 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полетов аэропортов юга России до 14 марта 03:45 (мск). Аэропорт Сочи как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края работает в штатном режиме», - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее о том, что режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта рассказали в Минтрансе РФ.

С 24 февраля на юге России было закрыто воздушное пространство в связи с обострившейся ситуацией на Украине. 1 марта Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта.

В города, где закрыты аэропорты, были организованы альтернативные маршруты. Для этого используются аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Общество,Минтранс РФ,Росавиация,
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