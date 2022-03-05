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10 минут назад

Coral Travel и Sunmar отменили все полётные программы до 28 марта

News.ruNews.ru

Туристические операторы Coral Travel и Sunmar объявили о полной отмене своих полётных программ до 28 марта. Компании будут выполнять только специальные вывозные рейсы из-за рубежа для туристов, имеющих дату вылета до 5 марта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передаёт ТАСС.

Coral Travel и Sunmar отменили все полётные программы до 28 марта
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В компаниях подчеркнули, что дата таких вывозных рейсов может отличаться от указанной на билете.

Также в АТОР заметили, что туроператоры предлагают путешественникам изменить бронирование своих туров на другие даты и направления по текущей цене. Перенос предоплаты осуществляется в рублях, необходимая доплата принимается по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что компания S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Там уже уже заявляла о приостановке полётов в Таиланд, за исключением вывоза российских туристов. Уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию перевозчик обещал направлять на электронную почту пассажиров.

На фоне ситуации на Украине 27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям из десятков стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.

Общество,АК S7,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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