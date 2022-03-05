Coral Travel и Sunmar отменили все полётные программы до 28 марта

Туристические операторы Coral Travel и Sunmar объявили о полной отмене своих полётных программ до 28 марта. Компании будут выполнять только специальные вывозные рейсы из-за рубежа для туристов, имеющих дату вылета до 5 марта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передаёт ТАСС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В компаниях подчеркнули, что дата таких вывозных рейсов может отличаться от указанной на билете.

Также в АТОР заметили, что туроператоры предлагают путешественникам изменить бронирование своих туров на другие даты и направления по текущей цене. Перенос предоплаты осуществляется в рублях, необходимая доплата принимается по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что компания S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Там уже уже заявляла о приостановке полётов в Таиланд, за исключением вывоза российских туристов. Уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию перевозчик обещал направлять на электронную почту пассажиров.