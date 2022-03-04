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2 часа назад

Booking.com перестал показывать объекты в России

Вероника Полынина

В сервисе бронирования путешествий Booking.com стала недоступна возможность искать объекты размещения на территории России.

Booking.com перестал показывать объекты в России
Фото: ReutersReuters

При попытке ввести в строке запроса российский город сервис не показывает доступные к бронированию отели и апартаменты.

При этом поиск жилья за рубежом функционирует в обычном режиме.

Ранее 4 марта сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостановил все операции в России и Беларуси.

Эксперт Алексей Волков в комментарии РИА «Новости» заявил, что на Booking.com приходилось порядка 35-40% бронирований в России. Уход сервиса с рынка даст российским платформам, таким как «Островок», «Туту.ру», «Яндекс» и др., больше возможностей перераспределить территории и доходы.

Общество,Алексей Волков,Яндекс,
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