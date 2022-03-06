Роскомнадзор заблокировал доступ к журналу «Сноб»

Роскомнадзор ограничил доступ к журналу «Сноб» на всей территории России, сообщает ТАСС. Также федеральная надзорная служба закрыла доступ к сайтам «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», «Эхо Кавказа» и Activatica.

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Доступ к ресурсам был закрыт на основании статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения возможности посещать веб-ресурсы, призывающие к неправомерным и незаконным действиям, таким как осуществление экстремистской деятельности, участие в массовых мероприятиях, вопреки нормам установленного порядка и призывам к массовым беспорядкам.

Доступ к ресурсам был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

6 марта стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Медиазоны» (входит в список СМИ-иноагентов) по требованию Генпрокуратуры. В «Медиазоне» подчеркнули, что сотрудники ведомства потребовали «удалить сайт».

4 марта Роскомнадзором была заблокирована американская социальная сеть Twitter. Причиной блокировки послужило распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».