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54 минуты назад

Роскомнадзор заблокировал доступ к журналу «Сноб» и ряду других ресурсов

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Роскомнадзор ограничил доступ к журналу «Сноб» на всей территории России, сообщает ТАСС. Также федеральная надзорная служба закрыла доступ к сайтам «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», «Эхо Кавказа» и Activatica.

Роскомнадзор заблокировал доступ к журналу «Сноб»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доступ к ресурсам был закрыт на основании статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения возможности посещать веб-ресурсы, призывающие к неправомерным и незаконным действиям, таким как осуществление экстремистской деятельности, участие в массовых мероприятиях, вопреки нормам установленного порядка и призывам к массовым беспорядкам.

Доступ к ресурсам был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

6 марта стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Медиазоны» (входит в список СМИ-иноагентов) по требованию Генпрокуратуры. В «Медиазоне» подчеркнули, что сотрудники ведомства потребовали «удалить сайт».

4 марта Роскомнадзором была заблокирована американская социальная сеть Twitter. Причиной блокировки послужило распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

Под рестрикции российской надзорной службы также попал и Facebook. Доступ к социальной сети на территории России закрыт. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ.

Общество,Роскомнадзор,
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