Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины

Страны Арктического совета решили бойкотировать будущие переговоры в России из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

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С мая 2021 года и до мая 2023 года Россия является председателем Арктического совета. В него также входят Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания. Семь стран-членов решили приостановить свою деятельность в совете на неопределенный срок и пропустить запланированные на май переговоры в Архангельске из-за «вопиющего нарушения» Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины. По мнению семи стран, Россия создала «серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике».

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В заявлении семи стран-членов говорится, что они по-прежнему «убеждены в непреходящей ценности Арктического совета для приполярного сотрудничества» и несут «ответственность перед жителями Арктики». Ранее на этой неделе на вопрос о возможном сотрудничестве с Россией в Арктике представитель Госдепартамента США заявил, что «мы по-прежнему привержены Арктическому совету и его важной работе».

Совет является площадкой для сотрудничества стран, у которых есть арктические территории. Он был создан в 1996 году и несколько раз номинировался на Нобелевскую премию мира. Обычно все напряженные ситуации и конфликты в мире обходили совет стороной и не нарушали работу стран в рамках организации. Сейчас же сотрудничество находится под угрозой.

Бойкот лишь усилит неопределенность в отношении планов развития Арктики, которая из-за изменения климата теплеет в три раза быстрее, чем остальной мир. «Арктика столкнулась с крупнейшим кризисом за последние 35 лет», — заявил геополитик из британского университета Royal Holloway Клаус Доддс.