Названы особенности кашля при омикроне

При омикрон-штамме коронавируса кашель имеет свои особенности. Их назвала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU.

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Врач пояснила, что указанный вид кашля нельзя лечить разжижающими мокроту муколитиками, так как он возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани и воспаления в верхних дыхательных путях.

«В итоге возникает раздражение слизистых оболочек, что также сказывается на нервных окончаниях. При лечении такого кашля не подходят муколитические средства, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, даже просто с минеральной водой или разными лекарствами. Они смягчают слизистую, увлажняют ее, и раздражение проходит», — рассказала Мальченко.

Отоларинголог отметила, что кашель может сохраняться до трех недель из-за рефлекторного провоцирования нервных окончаний.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева подтвердила, что при омикроне возникает отек верхних дыхательных путей, что приводит к раздражению носоглотки, глотки, трахеи и гортани. При этом у пациента не страдают нижние дыхательные пути и не возникает пневмония.

«В итоге появляется такой раздражающий кашель, сухой, немного лающий, малопродуктивный. Продуктивным он становится с проявлением мокроты, когда присоединяются, например, выделения из носа», — пояснила эксперт.

Симптомы можно побороть увлажнением воздуха, питьем, полосканиями и промыванием носа. В редких случаях можно применять ингаляции и местные стероиды для снятия отека.

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