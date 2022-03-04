Би-би-си прекращает работу в России

Британская радиовещательная корпорация Би-би-си сообщила, что временно прекращает работу в России, передает РИА «Новости».

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Уточняется, что она будет действовать из-за пределов РФ.

Ранее сообщалось, что телекомпания BBC Studios отозвала лицензии на свой контент для России. В заявлении компании отмечалось, что На подобный шаг компания пошла в ответ на специальную военную операцию России на Украине.

Ранее американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В частности, Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры, а стриминг-сервис Netflix отказался от трансляции 20 российских федеральных каналов.

В пресс-службе Минкульта сообщили, что вместо отмененных западных премьер в российских кинотеатрах покажут отечественные фильмы.