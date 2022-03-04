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39 минут назад

Россиян предупредили о «январских морозах» весной

Елена Прошина

9 марта в Центральной России произойдет ультраполярное вторжение с январскими морозами. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Россиян предупредили о «январских морозах» весной
Фото: ТАССТАСС

По его словам, погода в этот день будет малооблачной, а в ночные часы воздух будет остывать до минус 10-15.

«В дневные часы, несмотря на мартовское солнце, столбики термометров не смогут подняться выше минус 3-8, что на 7-8 градусов ниже положенного в марте», — цитирует Тишковца РИА «Новости».

Синоптик отметил, что уже 10 марта, холод начнет отступать. Уже во второй половине марта температурный маятник качнется в другую сторону и наступил комфортная теплая погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на начало март. По его словам, в первые дни месяца по всей России будет аномально теплая погода.

Общество,Погода,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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