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4 часа назад

Россиян предостерегли от поездок в Грецию

Мария Иванова

В Греции в связи с ростом антироссийской риторики из-за ситуации на Украине сложилась небезопасная обстановка для россиян, в том числе и туристов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского посольства в Афинах.

Россиян предостерегли от поездок в Грецию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В условиях беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против нашей страны возникают риски для безопасности находящихся в Греции граждан России, прежде всего туристов», - подчеркнули в посольстве.

Дипломаты посоветовали россиянам проявлять бдительность, принимать меры предосторожности и избегать необязательных передвижений по Греции.

«Необходимо незамедлительно обращаться в греческие органы правопорядка по поводу возможных угроз, провокаций и действий против личной безопасности», - отмечается в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

С началом российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. Так, глава молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.» Вальтер Гаукс заявил о том, что в Германии проукраинские активисты совершили нападение на магазины, принадлежащие российским немцам.

Общество,Владимир Путин,ЕС,
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