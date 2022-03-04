Россиян предостерегли от поездок в Грецию

В Греции в связи с ростом антироссийской риторики из-за ситуации на Украине сложилась небезопасная обстановка для россиян, в том числе и туристов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского посольства в Афинах.

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«В условиях беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против нашей страны возникают риски для безопасности находящихся в Греции граждан России, прежде всего туристов», - подчеркнули в посольстве.

Дипломаты посоветовали россиянам проявлять бдительность, принимать меры предосторожности и избегать необязательных передвижений по Греции.

«Необходимо незамедлительно обращаться в греческие органы правопорядка по поводу возможных угроз, провокаций и действий против личной безопасности», - отмечается в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.