Инфекционист предостерег о новых волнах COVID

Врач-инфекционист Евгений Тимаков не исключил появление новых волн заболеваемости COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, это станет возможным из-за мутаций вируса или снижения уровня коллективного иммунитета.
«У нас могут быть и новые подъемы заболеваемости», — сказал эксперт.
В свою очередь, иммунолог Николай Крючков заявлял, что у коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания, поэтому с вероятностью в более 50% к октябрю появится новая мутация COVID. При этом, по его словам, летом новых вспышек заболеваемости не ожидается.
Ранее инфекционист Андрей Поздняков назвал симптомы стелс-омикрона, нового подвида омикрон-штамма. Среди других симптомов врач назвал высокую температуру и потерю вкуса.