Инфекционист предостерег о новых волнах COVID

«У нас могут быть и новые подъемы заболеваемости», — сказал эксперт.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков заявлял, что у коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания, поэтому с вероятностью в более 50% к октябрю появится новая мутация COVID. При этом, по его словам, летом новых вспышек заболеваемости не ожидается.