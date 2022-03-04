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4 часа назад

Инфекционист предостерег о новых волнах COVID

Елена Прошина

Врач-инфекционист Евгений Тимаков не исключил появление новых волн заболеваемости COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Инфекционист предостерег о новых волнах COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это станет возможным из-за мутаций вируса или снижения уровня коллективного иммунитета.

«У нас могут быть и новые подъемы заболеваемости», — сказал эксперт.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков заявлял, что у коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания, поэтому с вероятностью в более 50% к октябрю появится новая мутация COVID. При этом, по его словам, летом новых вспышек заболеваемости не ожидается.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков назвал симптомы стелс-омикрона, нового подвида омикрон-штамма. Среди других симптомов врач назвал высокую температуру и потерю вкуса.

Общество,Андрей Поздняков,Евгений Тимаков,Николай Крючков,
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