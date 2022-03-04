Названа предварительная причина смерти актера Сергея Дьячкова

Названа причина смерти актера Сергея Дьячкова, передает «СтарХит».

Фото: Кадр из сериала «Морские дьяволы. Смерч -2» Кадр из сериала «Морские дьяволы. Смерч -2»

Предположительно, сердце 50-летнего Дьячкова не выдержало осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

О месте и дате прощания с актером пока неизвестны.

Сергей Дьячков озвучил капитана Джека Воробья (Джонни Депп) в приключенческой франшизе «Пираты Карибского моря», персонажа Адама Сэндлера в комедии «Управление гневом», Тимона в мультфильмах «Король лев» и «Тимон и Пумба» и др. Играл в российских телесериалах «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», фильме «Морской узел».

Дьячков играл в МДТ — Театре Европы, в последние годы служил в Русской антрепризе имени Андрея Миронова. Артист скончался 2 марта.