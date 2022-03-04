Женщинам начали предлагать свидания за деньги на 8 марта

Стоимость услуг от предприимчивых кавалеров начинается от 500 рублей. За эти деньги они готовы «засветиться» с заказчицей в Instagram. В 2000 рублей обойдется поход в кино. Подарить букет молодые люди готовы в среднем за 6000 рублей, а посидеть в кафе или ресторане — от 1000. «Безлимит» обойдется в 20 тысяч рублей. При чем все издержки в виде цветов, еды в ресторане, билетов и прочее, женщина оплачивает сама.