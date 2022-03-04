Женщинам начали предлагать свидания за деньги на 8 марта

В преддверии 8 Марта мужчины придумали для женщин весьма оригинальный подарок. На сайтах объявлений появились предложения о свиданиях за деньги. Об этом пишет «Мослента».
Стоимость услуг от предприимчивых кавалеров начинается от 500 рублей. За эти деньги они готовы «засветиться» с заказчицей в Instagram. В 2000 рублей обойдется поход в кино. Подарить букет молодые люди готовы в среднем за 6000 рублей, а посидеть в кафе или ресторане — от 1000. «Безлимит» обойдется в 20 тысяч рублей. При чем все издержки в виде цветов, еды в ресторане, билетов и прочее, женщина оплачивает сама.
Описывая себя в объявлениях, молодые люди не стесняются.
«Брюнет с карими глазами. Начитан. Постоянно саморазвиваюсь. Смогу поддержать практически любую тему. Найду общий язык в любой компании (даже если это крупные акционеры). Имею награды в области проектов и управления. Магистр с красным дипломом (да, этим фактом тоже можешь вызвать зависть у подруг)», — говорится в одном из объявлений.
Подобные тематические объявления начали появляться еще накануне Дня всех влюбленных. Так, например, услуга «Подарить стикеры во «ВКонтакте» с романтичным поздравлением» обойдется в 1000 рублей, а видеопоздравление - в 3000 рублей.