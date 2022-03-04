9 849 человек госпитализировали с COVID в России

Еще 9 849 человек госпитализировали с COVID-19 в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в стране выявили 89 174 новых случаев заражения.

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Наибольший прирост отмечается в Свердловской (+4785), Самарской (+3628) областях и Санкт-Петербурге (+3422). В Москве 2463 новых случаев инфекции, в Московской области — 1565. Всего за время пандемии в стране выявили 16 775 024 заражений COVID-19.

Выздоровели еще 160 507 человек, всего за время пандемии от коронавируса вылечились 14 263 191 пациент. Скончались еще 776 пациентов, всего зарегистрировано 354 787 летальных исходов среди больных с COVID-19.