Пока вы спали: итоги переговоров РФ и Украины и расплата Прибалтики за санкции

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Фото: ТАСС ТАСС

Москва и Киев договорились о гуманитарных коридорах

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В ходе второго раунда российско-украинских переговоров, которые прошли в Беловежской пуще, Киев и Москва «достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для доставки медикаментов и продуктов». Об этом пишут «Известия».

Представитель украинской делегации советник офиса президента Михаил Подоляк отметил, что для организации гуманитарных коридоров в месте проведения российской спецоперации на Украине будут созданы специальные каналы связи. При этом ожидается, что третий раунд переговоров по урегулированию ситуации состоится в ближайшие дни.

В России растет спрос на загородные дома и участки

По данным участников рынка недвижимости, спрос на загородные дома и земельные участки в России с начала спецоперации на Украине вырос на 10–30%. Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты связывают рост проса на загородную недвижимость с попыткой россиян инвестировать деньги, которые начали обесцениваться, а также с «психологическим состоянием людей, которые хотят максимальной независимости и безопасности».

В России нашли способ нивелировать авиасанкции

Правительством разработан проект постановления о нивелировании последствий санкций на работу гражданской авиации в России. В нем предусматривается продление действия сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября, а ремонт предлагается производить без согласования с Boeing и Airbus. Об этом пишут «Известия».

При этом чуть более половины отечественного гражданского флота — 531 самолет — взяты в лизинг у иностранных компаний и сейчас ведутся переговоры о возвращении лайнеров или их выкупе. Эксперты отмечают, что разработанные правительством меры позволят продолжить эксплуатировать самолеты, однако появятся риски для безопасности полетов.

Байден стал жертвой российской спецоперации

Российская спецоперация на Украине привела к резкой критике в США политики нынешнего американского лидера Джо Байдена. На сегодняшний день Байдену симпатизирует лишь 41% избирателей, а негативно к нему относятся почти 53%, пишет «Взгляд».

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов прогнозирует усиление в США позиций «реалистов», которые призывает не давить на Москву, а искать с ней общий язык. Также будет расти число избирателей, считающих, что Украина – это не американское дело.

Прибалтика дорого заплатит за санкции против России

В Прибалтике прогнозируют рост цен на энергоносители и продукты, усиление инфляции, а также потерю рабочих мест из-за разрыва экономических связей с Россией. Как жесткие антироссийские санкции повлияют на экономику Латвии, Литвы и Эстонии, разбирался «Взгляд».