Пока вы спали: итоги переговоров РФ и Украины и расплата Прибалтики за санкции

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В ходе второго раунда российско-украинских переговоров, которые прошли в Беловежской пуще, Киев и Москва «достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для доставки медикаментов и продуктов». Об этом пишут «Известия».
Представитель украинской делегации советник офиса президента Михаил Подоляк отметил, что для организации гуманитарных коридоров в месте проведения российской спецоперации на Украине будут созданы специальные каналы связи. При этом ожидается, что третий раунд переговоров по урегулированию ситуации состоится в ближайшие дни.
По данным участников рынка недвижимости, спрос на загородные дома и земельные участки в России с начала спецоперации на Украине вырос на 10–30%. Об этом сообщает газета «Известия».
Эксперты связывают рост проса на загородную недвижимость с попыткой россиян инвестировать деньги, которые начали обесцениваться, а также с «психологическим состоянием людей, которые хотят максимальной независимости и безопасности».
Правительством разработан проект постановления о нивелировании последствий санкций на работу гражданской авиации в России. В нем предусматривается продление действия сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября, а ремонт предлагается производить без согласования с Boeing и Airbus. Об этом пишут «Известия».
При этом чуть более половины отечественного гражданского флота — 531 самолет — взяты в лизинг у иностранных компаний и сейчас ведутся переговоры о возвращении лайнеров или их выкупе. Эксперты отмечают, что разработанные правительством меры позволят продолжить эксплуатировать самолеты, однако появятся риски для безопасности полетов.
Российская спецоперация на Украине привела к резкой критике в США политики нынешнего американского лидера Джо Байдена. На сегодняшний день Байдену симпатизирует лишь 41% избирателей, а негативно к нему относятся почти 53%, пишет «Взгляд».
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов прогнозирует усиление в США позиций «реалистов», которые призывает не давить на Москву, а искать с ней общий язык. Также будет расти число избирателей, считающих, что Украина – это не американское дело.
В Прибалтике прогнозируют рост цен на энергоносители и продукты, усиление инфляции, а также потерю рабочих мест из-за разрыва экономических связей с Россией. Как жесткие антироссийские санкции повлияют на экономику Латвии, Литвы и Эстонии, разбирался «Взгляд».
Так, прогнозируются серьезные проблемы у латвийских компаний, которые импортировали металлы и стекло для стеклопакетов из России, а также минеральные удобрения. Вице-президент литовской бизнес-конфедерации Марюс Дубниковас сообщил, что предприниматели из-за санкций потеряют в ближайшее время около 300 млн евро. В Эстонии фермеры жалуются на потерю привычных каналов закупок как удобрений из России и Украины, так и кормов для животных. Под угрозой оказались также «Латвийская железная дорога» и ряд портов.