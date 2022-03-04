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55 минут назад

Многодетная беженка из Донбасса случайно встретила в Москве дочь

МослентаМослента

Многодетная мать Елена Скляренко, приехавшая в числе беженцев из Донбасса в подмосковную Коломну, случайно встретила свою старшую дочь спустя почти год после разлуки, пишет «Подмосковье сегодня».

Беженка из Донбасса случайно встретила в Москве дочь
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.comKonstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Женщину вместе с детьми привезли на экскурсию на фабрику мороженого в деловой квартал «Москва-Сити». Там уроженка Украины и встретила свою родственницу. Уточнятся, что девушка уехала учиться в Брянск несколько лет назад, и в последние месяцы в родной город Иловайск не приезжала из-за сложившейся на территории ДНР ситуации.

«Получилось так, что нас привезли на экскурсию неожиданно, а она в этот день приехала к подружке на день рождения. И мы созвонились и вот так чудом встретились», — рассказала женщина.

Она уточнила, что ее семья после эвакуации в Подмосковье не могла сразу приехать к дочери, так как этого не позволяли финансы и трое маленьких детей на руках, которых нельзя было оставить.

Ранее, 22 февраля, в Подмосковье встретили первых беженцев из Донбасса, эвакуированных на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения.

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